Natt til 11. januar kommer NRK Trafikk på lufta. – På NRK Trafikk kan folk høre de viktigste meldingene for den delen av landet de befinner seg i, forklarer Petter Ingholm Gustavsen, leder for NRKs trafikkredaksjon.

Kolonial.no har nylig sendt ut en pressemelding hvor det innledes med: "Nå er de første forsøkene med dronelevering av mat i gang! Norges største matbutikk på nett, Kolonial.no, har utviklet en spesiallagd drone for levering av mat utenfor huset ditt."

Den eneste gangveien ut fra butikkområdet på Hvervenkastet ender ut mot bilveien. Men her er det ikke noe gangfelt.

Det ble festforestilling i Schjongshallen på lørdag. Grüner fikk akkurat så mye bank at det ble "takk for sist".

07-01-2017 Frank Tverran

REMA 1000 ønsker større variasjon i butikkene og flere lokale leverandører. - For å få til det, må vi velge bort noe, og da kan det være at kjente internasjonale merkevarer enkelte ganger må vike plassen for eksempel Tøyen Cola...